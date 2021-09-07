Наймолодший єпископ Іспанії відрікся від сану заради стосунків із авторкою сатанинських романів

Пекельце

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В Іспанії 52-річний єпископ Хавʼєр Новелл відрікся від сану заради роману з 38-річною Сільвією Кабайол, авторкою еротичних романів із сатанинським підтекстом.

Інцидентом стурбований навіть Папа Римський Франциск, пише ABC.

У сорок років Хавʼєр отримав сан єпископа Сольсона і тоді став наймолодшим єпископом Іспанії. Він дотримується консервативних поглядів, підтримує незалежність Каталонії, виступає проти абортів, одностатевих шлюбів та евтаназії.

Упродовж 12 років єпископ служив церкві, але потім раптово відрікся від сану та поїхав у Барселону. Як виявилось, він зробив це через жінку — Сільвію Кабайол, яка працює психологом та пише еротичні романи. Жінка розлучена та виховує двох дітей.

У єпископаті схвильовані цією ситуацією та заявили, що моляться за свого брата. Вони вбачають у відреченні від сану «підступи диявола». Справа єпископа навіть спричинила скандал у Ватикані, і в Сольсону прибув папський нунцій, щоб розібратися в ситуації. Він передав, що Папа Римський Франциск «стурбований» тим, що трапилось.