Японка сто днів вирощувала свинку, а потім приготувала її. Про все це дівчина знімала блог і отримала шквал критики

Пекельце

Три місяці тому японка створила YouTube-канал з назвою «Свинка, яку зʼїдять через 100 днів», там вона спершу публікувала ролики про життя тварини, а на сотий день «дружби» засмажила порося.

Свинка Колбі мала свій акаунт у YouTube та Instagram, а відео про те, як вона гуляє чи їсть збирали по 600 тисяч переглядів. Однак найбільше розголосу отримало відео, де свинку уже готують. Цей ролик переглянуло майже два мільйони людей.

Багато підписників не вірило, що дівчина таки приготує свинку та навіть просили її цього не робити. Утім знайшлись і російськомовні коментатори, які спершу висловили співчуття свинці, а потім попросили перекласти російською, за яким рецептом японка маринувала тушку.

Згодом уважні глядачі помітили, що у кінці ролика є фраза японською — «Ця історія — вигадка». Однак аудиторія все одно невдоволена, оскільки вважає, що дівчини вчинила як живодер. Мовляв навіть, якщо убили не свинку Колбі, то значить, постраждала інша тварина.

Підписники вимагали показати Колбі живим, аби пересвідчитись, що приготували не його.

2 вересня о 15:00 авторка каналу опублікувала ще одне відео, де зʼявилося порося, але тут також знайшлось місце для суперечок. Одні вважають, що це нарізка з попередніх роликів, а інші — що то новий свин.

У будь-якому випадку, цей блог спричинив жваве обговорення того, наскільки етично їсти тварин, незалежно від того чи виросли вони під опікою хазяїна, чи на фермі.