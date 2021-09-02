У Києві чоловік під час оформлення кредиту вкрав телефон. Але залишив дані своїх документів

Пекельце

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Києві чоловік під час оформлення кредиту вкрав телефон. Але його знайшли за даними документів, які він сам надав продавцеві.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у своєму Facebook.

«Учора патрульних викликали на проспект Академіка Глушкова з приводу крадіжки. Працівник магазину розповів, що до них прийшов клієнт, який бажав купити телефон у кредит. Під час оформлення необхідних процедур чоловік надав свій паспорт та дозволив сфотографувати його з документом», — зазначили там.

Поки продавець оформляв кредит, чоловік сидів за столом, де лежав і телефон. Він поклав його у рюкзак, а потім вийшов з ним із магазину.

Після прибуття поліція вирахувала крадія за паспортними даними. Правоохоронці встановили його місце проживання та затримали чоловіка.

«Свою причетність до події він спочатку заперечував, а потім зізнався, що рюкзак з телефоном, в який він вже встиг вставити свою картку, знаходиться у квартирі», — розповіли у поліції.