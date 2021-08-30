У Бразилії злочинці пограбували три банки поспіль. А потім привʼязали заручників до машин як живий щит від поліції

Пекельце

У Бразилії у місті Арасатуба (штат Сан-Паулу) грабіжники пограбували три банки: вони підпалили машини, аби обмежити вʼїзд до міста, а після того — привʼязали заручників до машин як живий щит від поліції. З озброєння у них були автомати та вибухівка. Щонайменше трьох людей вбито (один із них — грабіжник).

Про це повідомляють BBC та Daily Mail.

Інцидент стався рано вранці у понеділок, 30 серпня. Рейд почався з того, що грабіжники викрали і спалили не менше чотирьох автомобілів. У пограбуванні взяли участь понад 50 людей. Вони напали на три банки (Banco do Brasil, Banco Safra та Caixa Econômica) у центрі Арасатуби. Скільки грошей винесли — поки невідомо. Після пограбування банда захопила заручників і оточила місцевий відділок військової поліції. Члени банди також заблокували ключові підʼїзні шляхи до міста палаючими автівками. Тележурналіст каналу Record опублікував відео, на якому, за його словами, зняті дві машини для втечі. На першій людина привʼязана до даху, а на другій людина сидить навпочіпки на капоті. Вибухівку злочинці розкидали по шляху евакуації, щоб люди не йшли за ними. Місцеві жителі повідомили, що чули стрілянину і вибухи.

За повідомленнями поліції, нападники використовували дрони, аби відстежити пересування поліції. Правоохоронці повідомили про смерть одного злочинця і двох цивільних. Як саме вони померли — не уточнюється. Ще троє людей зазнали поранень. Заарештували поки двох грабіжників.

В останні роки почастішали масштабні пограбування банків, коли заручників використовують як живі щити. Мер Арасатуби Діладор Боргес сказав, що поліція щосили намагалася втрутитися.

«Поліція не може атакувати, вони не можуть протистояти їм, тому що на кону стоїть дуже багато життів», — сказав він Band TV. Мер міста не знає, чи звільнила поліція всіх заручників, однак сили безпеки повернули контроль над центром міста. У понеділок, 30 серпня, школи залишаються закритими, людей просять побути вдома через небезпеку вибухів.

Це не перший випадок, коли Арасатуба стає жертвою грабіжників банків. У 2017 році злочинці взяли під свій контроль різні стратегічні точки по всьому місту, атакували поліцейські відділки і заблокували дороги: так вони грабували приватну охоронну фірму.

Такі рейди є частиною явища, яке бразильці називають «новим кангако», маючи на увазі термін, який вперше використали для опису бандитизму у Бразилії у 1920-х і 1930-х роках. Ці великомасштабні пограбування почастішали у 2015 році. Цілями грабіжників є банки і фірми, які зберігають і перевозять цінні речі. У рейдах беруть участь десятки злочинців, більшість з них добре озброєна автоматами, іноді — вибухівкою.