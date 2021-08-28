У США суд зобовʼязав батьків виплатити синові $30 тисяч за колекцію порно, яку вони викинули

Пекельце

Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

Суд у Мічигані зобовʼязав батьків 43-річного Девіда Веркінга виплатити йому $30 441 компенсації за колекцію порнографії, яку вони викинули.

Про це повідомляє Associated Press.

Веркінг подав позов у 2019 році, в якому вказав, що батьки порушили його право на власність. Суд із цим погодився і постановив, що чоловік може вимагати компенсацію, яка не перевищує вартість знищеного майна у понад три рази.

Мічиганське видання Mlive писало, що Веркінг після розлучення у 2016 році кілька місяців жив у батьків, але після сварки з ними переїхав в інший штат, залишивши в будинку свої речі. Він розраховував на те, що батьки вишлють йому речі, але вони майже все викинули, зокрема порно і секс-іграшки. Батько Веркінга пізніше заявляв, що зробив синові «велику послугу», оскільки батьки побоювалися за його психічний стан.

Видання The Holland Sentinel писало, що колекція порнографії Веркінга містила 1 605 дисків і касет, а також 50 секс-іграшок. Усе це він оцінив у $25,5 тисячі.

Тепер батькам чоловіка потрібно виплатити не тільки компенсацію за порно, але й $14,5 тисячі за адвоката сина.