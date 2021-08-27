У Франції чоловік переобладнав бункер часів Другої світової війни під будинок і здає його на Airbnb

Пекельце

Airbnb

На півночі Франції відреставрували і переобладнали на підземний гостьовий будинок бункер L479, який побудували німці під час Другої світової війни.

Про це повідомляє CNN.

Переобладнаний будинок на 400 квадратних метрів розташований у Сен-Пабу, на узбережжі регіона Бретон. Чоловік на імʼя Серж Коллі купив ділянку землі навколо одного з бункерів і витратив 18 місяців, розкопуючи і лагодячи будівлю. Врешті він перетворив бункер на будинок для оренди на вісім чоловік, з баром і вітальнею. Орендувати його можна через сервіс Airbnb.

«Ми адаптували бункер, зберігши при цьому певну атмосферу. Ми хотіли дати будівлі друге життя, тому ми не збираємося вічно жити минулим. Ми зберегли деякі аспекти. Ви здогадаєтесь, де ви знаходитесь, є історичні підказки, але це не музей», — розповів Коллі і додав, що на стінах залишились шоломи, репродукції зброї і настінні знаки.

Загалом на північному узбережжі країни досі багато укріплень, які залишила німецька армія у намаганні відбитись від союзницьких військ. Деякі мери намагалися прибрати бункери та інші рештки споруд з берегової лінії на випадок небезпеки для тих, хто купається.