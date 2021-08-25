«Оператор ГТС України» запропонує свої послуги з управління газопроводом «Північний потік — 2». Глава компанії потім заявив, що це був жарт

Пекельце

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Компанія «Оператор ГТС України» планує запропонувати свої послуги з управління газопроводом «Північний потік — 2». Суд у Німеччині підтвердив необхідність дотримуватися газової директиви ЄС, яка забороняє, щоб компанія, що постачає газ, одночасно керувала газопроводом.

Про це у своєму Facebook написав очільник компанії Сергій Макогон.

Він назвав рішення суду важливим і довгоочікуваним та зазначив, що саме на цьому наполягає Україна.

«Запропонуємо наші послуги щодо управління «Північним потоком — 2» як реально незалежний від РФ оператор ГТС», — написав Макогон у коментарях.

Через деякий час Макогон оновив свій коментар, зазначивши, що це був жарт.

Напередодні компанія Nord Stream 2, яка є оператором будівництва «Північного потоку — 2», програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС. Згідно з директивою ЄС, видобувна компанія не може одночасно бути власником трубопроводу, що здійснює поставки видобутого нею газу. Діяльність з доставки і транспортування газу має бути розділена.

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки в разі схвалення Єврокомісії. Якщо газопровід не дотримається європейських правил, то його не сертифікують.