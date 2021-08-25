«Оператор ГТС України» запропонує свої послуги з управління газопроводом «Північний потік — 2». Глава компанії потім заявив, що це був жарт
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- Олексій Ярмоленко
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Ulrich Baumgarten / Getty Images
Компанія «Оператор ГТС України» планує запропонувати свої послуги з управління газопроводом «Північний потік — 2». Суд у Німеччині підтвердив необхідність дотримуватися газової директиви ЄС, яка забороняє, щоб компанія, що постачає газ, одночасно керувала газопроводом.
Про це у своєму Facebook написав очільник компанії Сергій Макогон.
Він назвав рішення суду важливим і довгоочікуваним та зазначив, що саме на цьому наполягає Україна.
«Запропонуємо наші послуги щодо управління «Північним потоком — 2» як реально незалежний від РФ оператор ГТС», — написав Макогон у коментарях.
Через деякий час Макогон оновив свій коментар, зазначивши, що це був жарт.
Напередодні компанія Nord Stream 2, яка є оператором будівництва «Північного потоку — 2», програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС. Згідно з директивою ЄС, видобувна компанія не може одночасно бути власником трубопроводу, що здійснює поставки видобутого нею газу. Діяльність з доставки і транспортування газу має бути розділена.
Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки в разі схвалення Єврокомісії. Якщо газопровід не дотримається європейських правил, то його не сертифікують.
- Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Зараз будівництво «Північного потоку — 2» завершено на 99%.
- У кінці липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін домагатиметься від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає.
- Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.