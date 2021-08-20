Флагшток у Херсоні впав на Lexus посадовця, який відповідав за його встановлення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гігантський флагшток, який упав у парку Слави в Херсоні, розчавив позашляховик Lexus Віталія Караваєва — посадовця, який відповідав за встановлення конструкції.
Про це повідомили журналіст Віталій Глагола і місцеве видання «Міст».
«Флагшток впав на Lexus чиновника, що відповідав за його встановлення. Автомобіль належить Віталію Караваєву, який в команді губернатора відповідає за капітальне будівництво і всі підряди», — пише журналіст.
Віталій Караваєв працює заступником директора Департаменту розвитку територій Херсонської ОДА і начальником управління будівництва та фінансового забезпечення.
За даними видання «Міст», під час падіння флагштоку чиновник був в авто і вискочив з нього «за секунду до того, як тонни металу знищили автівку». Однак цієї машини в декларації чиновника немає.
Імовірно, Караваєв приїхав у парк Слави для того, щоб проконтролювати встановлення флагштоку.
Однак поки поліція приїхала, то на місці інциденту машини уже не було.
«В ході моніторингу херсонських груп в соціальних мережах поліцейські виявили фотоматеріали, що флагштоком був пошкоджений невідомий автомобіль, який на час огляду місця події там був відсутній. Наразі його власник встановлений, будь-яких звернень від нього до поліції не надходило», — йдеться у повідомленні поліції.
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