У Південній Кореї після низки спірних судових рішень хочуть криміналізувати «спермотероризм»

Пекельце

Philippe Teuwen / Wikipedia

У Південній Кореї депутатка правлячої Демократичної партії Пек Хе Рюн подала поправки до чинних законів, щоб зробити «спермотероризм» караним сексуальним злочином. До цього кроку вона вдалася після серії спірних судових вироків, за якими чоловіків, які таємно еякулювали на жіноче майно, карали за «майнову шкоду», а не за сексуально злочинну поведінку.

Про це повідомляє The Guardian.

Південнокорейське законодавство передбачає, що злочинець повинен вдатися до насильства або залякування, щоб злочин визнали сексуальним (наприклад, він має домагатися або зґвалтувати). Також карають за сексуальні злочини в інтернеті.

Депутатка Пек Хе Рюн ж своїми правками прагне розширити сферу караних сексуальних злочинів. Аналогічний законопроєкт вносила у грудні 2020 року член парламенту Лі Су Чжин. Обидва законопроєкти ще не обговорювалися на народних зборах.

Що стосується «спермотероризму», то, наприклад, у 2019 році чоловік просякнув жіночі туфлі спермою і був оштрафований на 500 тисяч вон (трохи понад 11 тисяч гривень) за «матеріальний збиток». Суд не вбачив у цьому випадку ніяких юридичних положень, за якими можна звинутити в сексуальних злочинах.

Того ж року чоловіка засудили до трьох років тюремного увʼязнення за звинуваченням у «замаху на тілесні ушкодження» — він додавав жінці у каву свою сперму, проносне і афродизіак, аби помститись за відмову від його залицянь. Хоч сперму та інші виділення він додавав у каву та на речі 54 рази, цей вчинок не кваліфікували як сексуальне насильство.

У травні 2021 року державного службовця засудили до штрафу у 3 мільйони вон (понад 70 тисяч гривень) за сімʼявиверження у склянку з кавою своєї колеги, яке він вчинив шість разів протягом пів року. Суд визнав, що його дії «зіпсували» якість склянки.

Останніми роками Південна Корея домоглася певного прогресу в поліпшенні правової системи. Так, наприклад, зберігання незаконних відеороликів сексуального характеру тепер карається тюремним увʼязненням до трьох років.