У Японії мер міста вкусив олімпійську медаль спортсменки. Тепер він заплатить за нову

Пекельце

Kyodo News / Contributor

У Японії мер міста Нагої Такаші Кавамура заплатить за заміну золотої медалі софтболістки Міу Гото — він вкусив нагороду. Про це повідомляє Kyodo News.

Минулого тижня Кавамуру піддали критиці за те, що той зняв маску і затиснув медаль Гото між зубами, щоб позувати для фотографій. Окрім цього, він запитав у спортсменки: «А тобі заборонено заводити романтичні стосунки?» У соцмережах одразу розкритикували мера як за це запитання, так і за інцидент з медаллю.

Kyodo News / Contributor

Тепер же він вибачився за запитання, порушення ковідних протоколів і заявив, що заплатить за виготовлення нової медалі — це вже погоджено із Міжнародний олімпійським комітетом, Японським національним комітетом та організаторами Олімпійських ігор в Токіо.

Очікується, що Гото отримає медаль уже найближчим часом. Нагадаємо, що Японія виграла золото у софтболі, перемігши Сполучені Штати з рахунком 2:0.

Ще у липні Організатори олімпіади написали у Twitter нагадування, в якому рекомендували спортсменам не кусати медалі, заявивши: «Ми просто хочемо офіційно підтвердити, що медалі Олімпійських ігор у Токіо неїстівні!»