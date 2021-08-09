Житель Запоріжжя заявив у поліцію про викрадення свого автомобіля. А потім зізнався, що забув, де його поставив

Пекельце

Пресслужба КМДА

У Запоріжжі чоловік заявив у поліцію про викрадення свого автомобіля, а потім зізнався, що просто забув, де його поставив.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Чоловік заявив, що 7 серпня на вулиці Цитрусовій невідомий викрав його автомобіль Ford Fusion. Працівники поліції, які прибули за викликом, оглянути територію і виявили, що заявник просто забув, де поставив свій автомобіль. Правоохоронці знайшли автівку у дворі сусіднього будинку.

За неправдивий виклик поліції склали адміністративний протокол за ст. 183 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ця стаття тягне за собою штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 гривень).