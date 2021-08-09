На картах Apple Чечня позначена як «Чеченська Республіка Ічкерія»

Пекельце

André Widmer / Wikipedia

На картах Apple Maps Чеченська Республіка позначена як «Чеченська Республіка Ічкерія» — це невизнана самопроголошена держава, яка існувала після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгушської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки (ЧІАРСР).

Однак російські ЗМІ пишуть (тут і тут), що це тільки в україномовній версії мап.

Невизнана Чеченська Республіка Ічкерія (1991—2000) зʼявилася після розпаду Радянського Союзу на частини території колишньої Чечено-Інгушської АРСР. Її незалежність від Росії проголосив ворог Кремля Джохар Дудаєв. Москва цю незалежність не визнала і розпочала війну проти Ічкерії. Врешті республіку ліквідувала у 2000 році російська армія під час контртерористичної операції на Північному Кавказі. Тоді ж РФ повернула її до свого складу як Чеченську Республіку.

«Чеченську Республіку Ічкерія» не визнала жодна держава-член ООН, а сучасна російська влада прирівнює її лідерів до терористів.