ФБР використовувало фотографії співробітниць як «приманку» для ґвалтівників

Пекельце

Facebook / FBI

Міністерство юстиції США виявило, що Федеральне бюро розслідувань використовувало фотографії своїх колег-жінок для упіймання підозрюваних в сексуальних злочинах.

Про це пише BBC.

У звіті Мінʼюсту йдеться, що фотографії потенційно можуть наразити персонал на небезпеку. Також не уточнюється, наскільки поширеною була ця практика. При цьому агентів не звинувачують в тому, що вони використовували фотографії, не повідомивши про це своїх колег.

Під час цього розслідування Мінʼюст «дізнався, що SA (спеціальні агенти) іноді використовували фотографії молодих жінок-службовців допоміжного персоналу, видаючи їх за неповнолітніх дітей або секс-працівників, щоб спокусити злочинців», — цитує звіт видання.

Зазначається, що розслідування розпочали після того, як один з агентів запросив «провокаційні» фотографії співробітниці для використання в таємних онлайн-операціях. При цьому Мінʼюст заявив, що співробітниці, чиї фото використовувало ФБР, не були сертифіковані для роботи під прикриттям. ФБР перепросило і пообіцяло змінити політику щодо таких операцій.

Бюро повідомило, що тільки в 2020 році цільова група під керівництвом Міністерства юстиції, спрямована на боротьбу з інтернет-злочинами проти дітей, провела понад 109 тисяч розслідувань, в результаті яких було заарештовано понад 9 тисяч підозрюваних.