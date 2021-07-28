У Держдепі США поруч із кабінетом спецпосланця з антисемітизму надряпали свастику

Пекельце

Axios

У США у будівлі Державного департаменту невідомий надряпав свастику на обшивці ліфта, який розташований поруч із кабінетом спецпосланця з антисемітизму.

Про це повідомляє CNN.

Свастику виявили у понеділок, 26 липня, її вже видалили з ліфта, а розслідуванням інциденту займеться Дипломатична служба безпеки — це федеральний правоохоронний орган Державного департаменту. Ця ситуація спонукала держсекретаря Ентоні Блінкена написати листа працівникам Держдепу.

«Як це болісно нагадує нам: антисемітизм — не пережиток минулого. Він, як і раніше, сильний у світі, в тому числі й у нас. І це огидно. Йому не місце в Сполучених Штатах, в Державному департаменті або деінде. І ми повинні бути безжальні в тому, щоб йому протистояти. Ми також знаємо з нашої власної історії і з історій інших країн, що антисемітизм часто йде рука об руку з расизмом, сексизмом, гомофобією, ксенофобією і іншими видами ненависті. Жодна з цих ідеологій не повинна мати місця на нашому робочому місці або в нашій країні», — написав Блінкен у службовій записці для всіх співробітників Держдепартаменту, з якою ознайомилась CNN.

Axios

У вівторок, 27 липня, президент Джо Байден також рішуче засудив цей інцидент у Twitter: «Дозвольте мені внести ясність: антисемітизму немає місця ні у Державному департаменті, ні в моїй адміністрації, ні будь-де у світі. Ми повинні не давати ненависті безпечного притулку і протистояти фанатизму, де б ми не знаходили його».

Блінкен, який виріс у єврейських традиціях і розповідав, як його вітчима врятував американський солдат від Голокосту, звернувся безпосередньо до єврейських співробітників відомства у своєму посланні: «Нашим єврейським колегам: будь ласка, знайте, як ми вдячні за вашу службу і як пишаємося тим, що ми ваші колеги. І це стосується всієї нашої різноманітної і відданої своїй справі команди у Вашингтоні і в усьому світі. Я знаю, що можу говорити від імені заступників секретарів і старших керівників Департаменту, коли говорю, що для мене велика честь служити разом з вами від імені американського народу».