Церковний одяг і масажер для ніг: у київському метро показали статистику загублених у підземці речей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Сергій Моргунов / «Бабель»
У київському метрополітені показали, які речі найчастіше губили пасажири в підземці за перше півріччя 2021 року.
Про це пише КП «Київський метрополітен» у своєму Facebook.
«За шість місяців 2021 року до бюро знахідок київської підземки потрапило 177 різних речей. Тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі наплічники, капелюхи. Натомість у холодну пору року — шарфи, рукавички, шапки, а навесні — парасольки, куртки, наплічники», — йдеться в повідомленні.
Загалом з січня до червня вже повернули 44 загублені речі, а решта досі чекають власників у бюро знахідок.
Найчастіше пасажири гублять телефони та бездротові навушники. Також у підземці знайшли валізу з церковним одягом, масажер для ніг і санки.
У метрополітені зазначили, що документи відразу передають правоохоронним органам. Отже, у такому випадку краще звертатися до поліції.
- За даними сервісу таксі Uber, Київ входить до трійки міст, мешканці яких найчастіше забувають речі в таксі. Найчастіше українці забувають там гаманці, на другому місці — телефони та фотоапарати, третє місце — за рюкзаками, сумками, папками, коробками і багажем. Четверте місце посідають ключі, п’яте — навушники. Також водії таксі часто знаходять окуляри й одяг.