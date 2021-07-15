Есмеральда, Царь і Сулейман: Мінʼюст опублікував перелік трендових рідкісних імен для дітей

Пекельце

Jenean Newcomb / Unsplash

Міністерство юстиції України опублікувало перелік найпопулярніших та трендових рідкісних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2021 року.

Так, трендові рідкісні імена першого півріччя 2021 року:

для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

Найпопулярнішими ж іменами стали:

для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;

для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Зазначимо, що у травні 2020 року на Закарпатті дитину назвали рідковживаним чоловічим імʼям — Зеленський.