Пекельце

Есмеральда, Царь і Сулейман: Мінʼюст опублікував перелік трендових рідкісних імен для дітей

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Jenean Newcomb / Unsplash

Міністерство юстиції України опублікувало перелік найпопулярніших та трендових рідкісних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2021 року.

Так, трендові рідкісні імена першого півріччя 2021 року:

Найпопулярнішими ж іменами стали:

Зазначимо, що у травні 2020 року на Закарпатті дитину назвали рідковживаним чоловічим імʼям — Зеленський.