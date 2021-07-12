В Індії блискавка вбила 11 людей. Вони хотіли зробили селфі під дощем
- Автор:
- Софія Телішевська
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Tobias Franz / Flickr
В індійському місті Джайпур на туристичній вежі під час дощу група людей робила селфі, у цей момент блискавка влучила в туристів.
Про це повідомляє BBC.
Загалом на сторожовій вежі Амбер-форт перебувало 27 людей, щонайменше 11 осіб померли, інші — отримали поранення. Більшість загиблих — молоді люди.
Від червня до вересня в Індії триває сезон мусонів, під час якого спостерігаються сильні дощі та грози. Відтак унаслідок удару блискавки щороку гине близько двох тисяч людей.
Частіше блискавки трапляються в районах, де мало дерев, що робить людей вразливими до ударів.
- У Сальвадорі блискавка вбила у воді 22-річну серфінгістку Кетрін Діас, яка готувалась до змагань. Інцидент стався 19 березня. На пляжі Ель-Тунку Кетрін побачила подругу, яка теж займалась серфінгом. Дівчата обійнялись у воді, а потім пролунав грім і їх відкинуло ударом блискавки. Кетрін померла миттєво.