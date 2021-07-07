Трамп під час візиту до Європи говорив, що «Гітлер зробив багато хорошого» для Німеччини

Пекельце

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У 2018 році на той момент чинний президент США Дональд Трамп в особистій розмові з головою апарату Білого дому Джоном Келлі говорив, що Адольф Гітлер «зробив багато хорошого» для економіки Німеччини в 1930-і роки.

Про це пишуть The Guardian і AFP з посиланням на уривок з книги Майкла Бендера з Wall Street Journal.

Це сталося під час імпровізованого уроку історії в поїздці Трампа в Європу з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Келлі «нагадав президенту, на чиєму боці були країни під час конфлікту» і «поєднав точки від Першої світової війни до Другої світової війни зі всіма звірствами Гітлера».

Слова Трампа про Гітлера Келлі приголомшили. Келлі сказав президенту, що той не правий, але Трампа це не зупинило і він продовжив захищати Гітлера в контексті відновлення економіки Німеччини після Першої світової.

Бендер після закінчення президентського терміну Трампа брав у нього інтервʼю. Трамп слова про Гітлера заперечує.