В Ірландії школяр виграв у лотерею тисячу євро і витратив їх на телят

Пекельце

Flickr / Paladin27

В Ірландії у містечку Балліконелл 10-річний школяр Вільям Вудс виграв у різдвяній лотереї від місцевого кредитного союзу тисячу євро і купив на ці гроші телят.

Про це пише RTE.

Хлопець вирішив так розпорядитися коштами, тому що дуже любить корів. Тисячі євро йому вистачило на придбання шести телят.

«Я пишаюся тим, що купив їх. Я подумав: що мені робити з грошима, збирати на коледж або на телят? І я купив телят, буду їх вирощувати, продавати і отримувати прибуток», — розповів школяр.

Він повідомив, що догляд за тваринами значно важчий, ніж хлопець очікував, але йому це лише подобається. За словами Вільяма, під час пандемії йому не вистачало зустрічей із друзями, але тепер його друзі — це телята.

Мати школяра розповіла, що не здивована таким вчинком хлопця, тому що він вдався у свого батька-фермера.

«У нього завжди була ця підприємницька жилка. Це гарне, здорове проведення часу для нього. Воно також навчить його цінувати гроші», — додала вона.