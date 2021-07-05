В РПЦ відмову від вакцинації проти коронавірусу назвали гріхом

Пекельце

Matt Allworth / Flickr

У Російській православній церкві оголосили відмову від вакцинації проти коронавірусу гріхом.

Про це заявив глава відділу зовнішніх церковних звʼязків РПЦ митрополит Іларіон, передає російський телеканал «Дождь».

«Я постійно стикаюся з такими ситуаціями, коли люди приходять до священника, щоб покаятися в тому, що не зробили вакцинацію собі або своїм близьким і стали мимовільною причиною загибелі своїх близьких. Вони приходять до мене і запитують, як їм тепер із цим жити?» — заявив митрополит.

Він додав, що таким людям «треба все життя відмолювати гріх». «А гріх полягає в тому, що подумав про себе, але не подумав про іншу людину», — резюмував священнослужитель.