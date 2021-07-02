Український чиновник покликав заміж співмешканку, оскільки «змучився пояснювати» НАЗК її майно
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- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Український чиновник покликав заміж свою співмешканку, тому що «змучився пояснювати» Нацагентству з питань запобігання корупції про походження її майна.
Про це у своєму Facebook написав керівник управління проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК Сергій Петухов.
«Дзвонить захоплена пані і з вдячністю каже, що декларант так змучився пояснювати про її майно після нашої перевірки, що зробив їй пропозицію, щоб вказувати в декларації як дружину», — зазначив він.
За його словами, жінка навіть покликала перевіряючого з НАЗК на весілля як свідка.
- 1 квітня завершилася кампанія подачі декларацій чиновниками. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку декларацій 720 509 чинних посадовців і 71 363 колишніх держслужбовців, які звільнилися торік.