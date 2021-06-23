Державне підприємство, яке відповідає за якість доріг, замовило собі кросовер Skoda Karoq з пакетом «Погані дороги»

Пекельце

Skoda

Державне підприємство «Дороги Харківщини», яке відповідає за якість місцевих доріг, через систему ProZorro замовило кросовер Skoda Karoq з пакетом «Погані дороги» за 900 тисяч гривень.

Відповідний тендер оприлюднений на сайті ProZorro.

Цікаво, що ДП, основним напрямком діяльності якого є «організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення», планує придбати не просто кросовер, а модель з пакетом «Погані дороги».

Це свого роду заводський тюнінг автомобіля під умови експлуатації, що відрізняються від тих, під які він проєктувався.

Аукціон запланований на 2 липня, переможець має постачити автомобіль до червня 2022 року. У документах вказано, що машина має бути щонайменше 2021 року випуску, кольору сірий металік.