У Таїланді слон вночі вдерся до кухні місцевої мешканки. Вона зняла все на відео

Пекельце

Sam Balye / Unsplash

У Таїланді у приморському курортному районі Хуахін жінка посеред ночі прокинулась від того, що слон порпається на її кухні. Тварина просунула голову в отвір у стіні і хоботом шукала їжу, скидаючи тарілки з гуркотом на підлогу.

Про це повідомляє The Insider.

Слон на імʼя Бунчуай живе в національному парку неподалік і раніше вже відвідував село. Дірку в стіні на кухні пробив у цьому ж місяці, але трохи раніше, також слон, але неясно, чи той самий.

«З самого дитинства я бачила слонів, що бродять нашим містом у пошуках їжі. Але це перший раз, коли вони дійсно пошкодили мій будинок», — розповіла жінка. Вона підозрювала, що Бунчуай шукав сіль, що зберігалася на її кухні.

Едвін Вік, директор і засновник центру порятунку тварин Wildlife Friends Foundation у Таїланді, сказав, що поведінка слона не є чимось незвичайним: «Деякі жителі цього села люблять розставляти їжу навколо своїх будинків, щоб нагодувати диких слонів, які вночі виходять з лісу. Це стало свого роду проблемою за останні 15 років, оскільки через це слони більше не дотримуються дистанції».

Хоча популяція слонів у регіоні зросла за останні два десятиліття через кращий їхній захист, звичка годувати їх призвела до посилення конфліктів між людьми і власне слонами.

Азіатські слони перебувають під загрозою зникнення і в цілому їхня популяція скорочується. У дикій природі залишилося лише 50 тисяч, і вид перебуває під загрозою переважно через втрату середовища проживання і конфлікту з людьми.