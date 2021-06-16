Павуки рятувались від повені: в Австралії регіон покрився павутинням

Пекельце

Carolyn Crossley / Facebook

В Австралії регіон Гіппсленд покрився шарами тонкого павутиння після того, як постраждав від сильної повені. Про це повідомляє CNN.

Ще на початку червня Служба з надзвичайних ситуацій штату Вікторія випустила кілька попереджень про повені в сільській місцевості Гіппсленду, жителів закликали евакуюватися — разом з ними рятувались і павуки.

Carolyn Crossley / Facebook

Професор Дітер Хочулі, еколог з університету Сіднея, розповів CNN, що його не дивує така кількість павутиння з огляду на погодні умови: «Це досить звичайне явище після повеней».

«Коли у нас такі дуже сильні дощі та повені, павуки, які проводять своє життя на землі, більше не можуть там жити і роблять саме те, що ми намагаємося зробити — вони переміщаються на височину», — пояснив еколог.

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Наразі павутинням покриті дорожні знаки, земля, будівлі та рослинність. Рятуючись від загрози повені, павуки пересуваються на височину повітрям, використовуючи так звані парашути з павутини. Така поведінка павуків називається «повітроплаванням».

Учені говорять, що ці павуки не отруйні та майже не кусаються, а щойно вода спаде, вони повернуться на землю. Але поки австралійцям доведеться потерпіти: днями у штаті Вікторія знову дощитиме.