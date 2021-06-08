Збірна України презентувала офіційний музичний плейлист для Євро-2020. Спочатку там були російські пісні, але потім їх видалили
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Joma
УЄФА створила офіційний музичний плейлист для Чемпіонату Європи-2020, а також окремі плейлисти кожної збірної. У їхньому створенні брали участь капітани команд та головні «діджеї роздягалень».
Про це пише пресслужба УЄФА.
Усі плейлисти були опубліковані на офіційному акаунті УЄФА у Spotify. У списку пісень української національної збірної було 9 пісень — і серед них 3 треки російських виконавців: Моргенштерна, 10AGE та Dead Blonde.
Після того, як ця інформація з’явилася у ЗМІ, плейлист оперативно виправили. Тепер там 50 пісень і жодного треку від російських виконавців. Прослухати його у Spotify можна тут.
Згодом в Українській асоціації футболу повідомили, що гравці не обирали пісні для плейлисту. Його створювали в УЄФА самостійно, спираючись на музичні чарти в країнах.
«Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як «вибір гравців головної команди України», наші футболісти насправді не обирали. За винятком однієї пісні — «Їхали козаки» гурту «Тінь сонця». Решту пісень самостійно обрали колеги з УЄФА і, за їхніми словами, у своєму виборі вони послуговувалися даними з локальних чартів України», — пояснили там.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Розпочнеться турнір поєдинком між збірними Туреччини та Італії, який відбудеться в Римі.
- Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.