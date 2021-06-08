Збірна України презентувала офіційний музичний плейлист для Євро-2020. Спочатку там були російські пісні, але потім їх видалили

Пекельце

Joma

УЄФА створила офіційний музичний плейлист для Чемпіонату Європи-2020, а також окремі плейлисти кожної збірної. У їхньому створенні брали участь капітани команд та головні «діджеї роздягалень».

Про це пише пресслужба УЄФА.

Усі плейлисти були опубліковані на офіційному акаунті УЄФА у Spotify. У списку пісень української національної збірної було 9 пісень — і серед них 3 треки російських виконавців: Моргенштерна, 10AGE та Dead Blonde.

Після того, як ця інформація з’явилася у ЗМІ, плейлист оперативно виправили. Тепер там 50 пісень і жодного треку від російських виконавців. Прослухати його у Spotify можна тут.

Згодом в Українській асоціації футболу повідомили, що гравці не обирали пісні для плейлисту. Його створювали в УЄФА самостійно, спираючись на музичні чарти в країнах.

«Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як «вибір гравців головної команди України», наші футболісти насправді не обирали. За винятком однієї пісні — «Їхали козаки» гурту «Тінь сонця». Решту пісень самостійно обрали колеги з УЄФА і, за їхніми словами, у своєму виборі вони послуговувалися даними з локальних чартів України», — пояснили там.