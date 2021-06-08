Експрезидента паризького університету судять за осквернення трупів. Ввірені йому для досліджень тіла згнили

Пекельце

Експрезидента французького Університету Париж-Декарт біолога Фредеріка Дарделя звинуватили в оскверненні тіл померлих, які зберігалися в Центрі пожертвувань тіл. До нього звозили людські тіла, які мали послужити науці, але розслідування журналістів в 2019 році показало зовсім іншу картину.

Про це пише ВВС.

Центр пожертвувань тіл, заснований у 1953 році, був закритий в 2019 році. Тоді журналісти дізналися, що центр став своєрідною «братською могилою в самому серці Парижа».

Журнал LʼExpress писав, що тіла зберігалися «оголеними й розкладалися на візках з широко розплющеними очима». Деякі згнилі тіла навіть пообгризали миші, а персонал центру періодично спалював трупи, так і не задіявши їх у дослідженнях.

Крім цього LʼExpress повідомляв, що в деяких випадках тіла продавалися приватним компаніям для невідповідних цілей, таких як краш-тести автомобілів.

Після низки публікацій почалося урядове розслідування. Результати червневої перевірки 2020 року показали, що в центрі були «серйозні етичні порушення».

Адвокат Дарделя Марі-Алікс Кану-Бернар заявила, що її клієнт неодноразово звертався за державним фінансуванням для ремонту центру, але його прохання нібито залишилися без уваги.

Крім Дарделя, звинувачення предʼявлені ще двом лаборантам. Паризький університет, створений в 2020 році в результаті злиття Париж-Декарта і Паризького університету Дідро, вже приніс вибачення сімʼям донорів тіл. За даними ЗМІ, позов проти університету подали понад 170 позивачів.