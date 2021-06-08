У Польщі винищувач помилково обстріляв літак, який летів з ним у парі

Пекельце

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У Польщі винищувач МіГ-29 під час навчань помилково обстріляв свого напарника.

Про це повідомляє польське видання Onet.

У підсумку другий МіГ-29 отримав серйозні пошкодження. Повідомляється, що пілот не постраждав і зумів посадити літак. Обстріл вівся з 30-мм авіаційної гармати. За попередніми даними, винищувач, який потрапив під вогонь, не підлягає ремонту, оскільки були пошкоджені важливі елементи конструкції фюзеляжу. Обставини інциденту зʼясовує Державна комісія з розслідування авіапригод.

«Безумовно, була проблема з навчанням екіпажів і дотриманням ними правил безпеки. Скоріш за все, один з пілотів пари зробив неправильний маневр і залишився позаду. У цій ситуації, дотримуючись правил безпеки, він не повинен стріляти. Під час навчання допускаються помилки, і на їх основі можна набути нові навички. Однак не можна допускати, щоб помилка пілота призвела до критичної ситуації, як у цьому випадку», — заявив генерал Томаш Древняк, колишній інспектор польських ВПС.

Генеральне командування Збройних сил Польщі пізніше не підтвердило дружній обстріл.

«Справа про пошкодження винищувача МіГ-29 на авіаполігоні Надажіце розслідується комісією. Пошкодження виникло не в результаті обстрілу одного літака іншим. Після посадки літака технік виявив пошкодження в нижній частині фюзеляжу. Справою займається комісія з розслідування авіаційних подій державної авіації, доповідь ще не готова», — заявили у відомстві, передає TVN24.