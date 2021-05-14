На Сахаліні шторм викинув на узбережжя тонни ікри — тепер нею удобрюють городи
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Dmitry Lisitsyn / Facebook
На острові Сахалін на Далекому Сході Росії штормом викинуло на берег тонни ікри оселедця. Місцеві мешканці дачного селища Нечаївка не розгубились і вивозять її як добриво на городи.
Про це голова громадської організації «Екологічна вахта Сахаліну» Дмитро Лісіцин повідомив у Facebook.
За його словами, ікра покриває берег суцільною смугою шириною кілька метрів і довжиною приблизно 3 км. У деяких місцях товщина шару ікри досягає 10—15 сантиметрів, а місцеві жителі, своєю чергою, вивозять ікру на городи як добриво.
Лісіцин відзначив, що нічого «дивного і страшного» у появі ікри на березі немає, адже (як і викиди живого оселедця на берег) це ще одне свідчення рясних нерестових підходів, що, своєю чергою, свідчить про відновлення популяції риби.
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