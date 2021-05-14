На Сахаліні шторм викинув на узбережжя тонни ікри — тепер нею удобрюють городи

На острові Сахалін на Далекому Сході Росії штормом викинуло на берег тонни ікри оселедця. Місцеві мешканці дачного селища Нечаївка не розгубились і вивозять її як добриво на городи.

Про це голова громадської організації «Екологічна вахта Сахаліну» Дмитро Лісіцин повідомив у Facebook.

За його словами, ікра покриває берег суцільною смугою шириною кілька метрів і довжиною приблизно 3 км. У деяких місцях товщина шару ікри досягає 10 — 15 сантиметрів, а місцеві жителі своєю чергою вивозять ікру на городи як добриво.

Лісіцин відзначив, що нічого «дивного і страшного» у появі ікри на березі немає, адже (як і викиди живого оселедця на берег) це ще одне свідчення рясних нерестових підходів, що своєю чергою свідчить про відновлення популяції риби.