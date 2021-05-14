У США зіткнулися два літаки — один приземлився на парашуті, а другий сів з «розрізаним» хвостом

Пекельце

В американському штаті Колорадо в небі над Денвером зіткнулися два легкі літаки, але якимось дивом ніхто не постраждав.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався 12 травня. Одномоторний Cirrus і двогвинтовий Metroliner «перетнулися», коли заходили на посадку в аеропорт Сентенніал. Судячи з пошкоджень останнього, Cirrus SR22 прорізав крилом хвіст Metroliner і відкрив парашут, на якому здійснив жорстку посадку. Metroliner з пробитим корпусом благополучно приземлився в аеропорту.

James Richardson

Національна рада США з безпеки на транспорті почала розслідування і встановлює винуватця аварії. У літаках знаходилися тільки пілоти. Ніхто з них по медичну допомогу не звертався.