В Індії на виборах переміг Сталін

Пекельце

Facebook / M. K. Stalin

В Індії на регіональних виборах штату Тамілнад переміг політик Мутхувел Карунанідхі Сталін, більш відомий як М. К. Сталін, і тепер очолить місцевий уряд.

Про це повідомляється на сторінці однієї з двох провідних партій штату «Дравіда Муннетра Каракам» (DMK).

Як зазначає Daily Mail, в інтерв’ю 2019 року Сталін розповідав, що він народився за чотири дні до смерті радянського диктатора, і батько вирішив назвати його на честь Йосипа Сталіна.

Також індійський Сталін згадував, що під час поїздки до Росії 1989 року почувався ніяково через своє ім’я (Сталін — імʼя, Мутхувел Карунанідхі — по батькові).

«Щойно я приземлився в російському аеропорту, мене попросили назвати моє імʼя. Коли я сказав «Сталін», багато людей почали дивитися на мене. Прикордонники перевірили мій паспорт і поставили кілька запитань, перш ніж впустили в країну. Багато людей в Росії не люблять Сталіна», — сказав він.

Попри те, що Сталін був названий на честь диктатора, сам політик є затятим демократом.

За даними The Economic Times, прийняти присягу Сталін може 7 травня.

Також видання повідомило, що партія DMK отримала 125 місць у законодавчих зборах штату.