Тищенко під час поїздки на Закарпаття змушував главу митниці казати, що «угорці наші друзі». Потім закликав повторити це двома мовами

Пекельце

Скриншот з відео

Нардеп від президентської партії «Слуга народу» Микола Тищенко, який з кінця березня очолює обласну організацію політсили на Закарпатті, під час своєї робочої поїздки в область змусив в. о. голови Закарпатської митниці казати про угорців, що «вони наші друзі».

Про це повідомляє «Новое время» і публікує відео.

Тищенко спочатку обурився, що на митниці великі черги, на які «дивиться вся країна». Після чого закликав в. о. голови митниці Миколу Пожо пояснити причину.

«Ви почуйте мене, будь ласка, це наші сусіди. Угорщина — це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі», — заявив Тищенко.

Потім він закликав Пожо повторити його слова: «Кажіть: угорці — наші друзі». Після того, як очільник митниці повторив слова нардепа, Тищенко вимагав сказати це на камеру двома мовами.

«Це беззаперечно», — відповів Пожо. На що Тищенко знову закликав повторити його слова: «Кажіть на камеру, щоб усі знали».

Пожо у свою чергу наголосив, що черг на митниці немає. «Я бачу, що ви розігнали, що знали, що я їду», — відповів йому Тищенко.

«Всі чули? Керівник митниці сказав «угорці наші друзі». І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні, тому що вони там щось пропускають, щось ні», — додав Тищенко.

Після цього депутат вирішив з’ясувати, коли добудують туалет. Голова митниці сказав, що гроші вже виділені і через місяць їх «почнуть освоювати». Тищенко закликав Пожо повторити це «всій країні».

«Кажіть всій країні, що через місяць […] Я повернусь через місяць і перевірю», — додав нардеп.