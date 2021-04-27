У Японії жінку арештували за переслідування поліцейського, який затримав її за переслідування іншого чоловіка

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В Японії у префектурі Нара жінку заарештували за переслідування поліцейського, який до цього її затримував за переслідування іншої людини. Про це повідомляє Tokyo Reporter.

Затримана — 37-річна Канако Оніші. Жінка живе у префектурі Кіото. У жовтні минулого року поліція Нари заарештувала її за іншою справою про переслідування. Слідство вів 40-річний помічник інспектора. Згодом Оніші відправила йому три листи «Виходь за мене». Пізніше її арештувала за порушення закону про переслідування і наказали триматися подалі від помічника інспектора.

Однак 22 квітня вона порушила попередження, надіславши електронного листа офіцерові: «Я хочу стати частиною твого косекі [книга сімейного реєстру в Японії]. Я не хочу жити окремо. Думаю, я закохалася».

Оніші звинуватили у порушенні закону про переслідування. Жінка погодилась із цими звинуваченнями. За словами поліції, помічник інспектора одружений і ніколи не перебував у стосунках із Оніші.