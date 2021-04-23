У США чоловік на гендер-паті влаштував потужний вибух. Його сприйняли за землетрус
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В американському штаті Нью-Гемпшир в містечку Кінгстон майбутній батько під час вечірки з нагоди оголошення статі дитини (гендер-паті) влаштував потужний вибух, який відчули жителі сусідніх міст.
Про це пише The Guardian.
Чоловік вирішив використати для «салюту» 36 кілограмів речовини Tannerite, яку зазвичай підривають пострілом з малокаліберної зброї (мисливської гвинтівки). Вибухівку заклали в місцевому карʼєрі, а вже ввечері майбутній батько влаштував святковий вибух.
Вибух виявився такої сили, що жителі сусідніх міст сприйняли його за землетрус. У поліцію надійшло багато повідомлень про підземні поштовхи. Деякі жителі поскаржилися на тріщини у фундаментах будинків і інший матеріальний збиток. Виявилося, що вибух чули й в штаті Массачусетс — Кінгстон розташований поруч із кордоном.
Винуватець вибуху сам прийшов в поліцію.
- У США гендер-паті нерідко закінчуються трагічно. У лютому 2021 року у штаті Нью-Йорк на саморобному салюті підірвався 28-річний майбутній батько. Його брат отримав опіки.
- На початку лютого цього року загинув чоловік з Мічигану — він зробив саморобну гармату, яка розірвалася при пострілі.
- У 2019 і 2017 році дві гендер-вечірки в Ельдорадо (Каліфорнія) і Арізоні спровокували масштабні лісові пожежі. В Ельдорадо пожежа зпалила понад 76 квадратних кілометрів землі та залишила без житла сотні людей.