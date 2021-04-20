У Києві увʼязнили шлюбного афериста, який виманив у жінок понад 1,5 млн грн. Він прикидався співробітником Адміністрації президента
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Прокуратура міста Києва
У Києві до 6 років увʼязнення засудили шлюбного афериста, який виманив у своїх жертв понад 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомляється на сторінці столичної прокуратури.
35-річний громадянин Молдови, який раніше вже був засуджений за шахрайство, після звільнення повернувся на злочинний шлях. Упродовж 2018 року, представляючись працівником Адміністрації президента чи акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі та отримуючи на це кошти.
Чоловіка затримали у столиці у квітні 2018 року. А вже в червні 2018 року він втік з-під варти, підкупивши конвоїра. Однак невдовзі його затримали та повернули в СІЗО.
Вироком Дніпровського районного суду Києва чоловіка визнали винним в інкримінованих злочинах і засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.