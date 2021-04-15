У Польщі жінка викликала службу з охорони тварин через невідомого хижака. «Тварина» виявилася круасаном

Пекельце

Facebook / Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

У польському Кракові жінка викликала службу з охорони тварин, заявивши, що поруч з її балконом на дереві перебуває невідомий хижак. Після більш близького розгляду «хижаком» виявився круасан.

Про це повідомляє BBC.

«Люди не відкривають вікна, тому що бояться, що воно потрапить в їхній будинок», — сказала заявниця.

Зоозахисники запитали жінку, чи може вона назвати непізнану тварину, що провисіла на дереві два дні, хижим птахом. Жінка відповіла, що це більше схоже на «лагуну», перш ніж згадати слово «ігуана».

Інспектори засумнівалися, що рептилія пережила б прохолодну весняну температуру в Кракові, але все ж виїхали на місце, де виявили круасан. Випічку, ймовірно, викинули з вікна.

Служба не стала карати жінку і закликала громадськість продовжувати проявляти пильність і повідомляти про будь-які побоювання з приводу добробуту тварин.