Учасник штурму Капітолія вирішив «знищити інтернет», щоб «розізлити олігархію», і почав ділитися планами в мережі

Пекельце

Cкріншот з х/ф «Бійцівський клуб»

У США заарештували учасника штурму Капітолія, який хотів підірвати серверний центр компанії Amazon, що, на його думку, мало «знищити 70% інтернету» і сильно «розізлити олігархію». Він відкрито писав про свої насильницькі плани в мережі, і його легко вирахувало ФБР.

28-річний Сет Аарон Пендлі вважав, що на серверах у 24 будівлях компанії Amazon Web Services «працює 70% інтернету», включно з урядовими службами, і знищення цих будівель призведе до відключення мережі та вдарить по елітах, що володарюють у США.

Пендлі брав участь у штурмі Капітолія і навіть взяв з собою з Техасу гвинтівку, однак залишив її в машині та вирішив не заходити в будівлю — він зупинився біля вікон. Однак уже через два дні після цієї події на чоловіка поскаржився до ФБР користувач одного з форумів праворадикального ополчення.

Дехто під ніком «Діоніс» писав про небезпечний «експеримент», який хотів би здійснити за допомогою вибухівки. ФБР встановили електронну пошту «Діоніса» та пов’язали її з акаунтом у Facebook і таким чином визначили особистість Пендлі.

Пізніше він почав листуватися з підставною особою від ФБР, яка мала дати йому наводку на вибухівку. Протягом лютого Пендлі ділився з інформатором спецслужби своїми планами «знищити інтернет», розповідав про будівлі, які хотів підірвати, питав про вибухівку тощо.

Наприкінці березня інформатор зв’язав Пендлі з агентом ФБР, який мав передати йому вибухівку для підриву трьох серверних будівель. Уже у квітні агент передав йому кілька ящиків вибухової речовини C4 та показав, як нею користуватися. Щойно Пендлі поклав вибухівку до своєї машини, його затримали.

Тепер Пендлі загрожує до 20 років тюрми.

Як пише BBC, Amazon Web Services справді відіграють важливу роль у сучасному інтернеті, розміщуючи й обробляючи дані найпопулярніших сайтів. Збої в роботі серверів можуть призвести до відключення послуг на кілька годин, але лише для певних регіонів чи користувачів і не на всіх сайтах.

У 2017 році через серйозні перебої в одному з центрів AWS на кілька годин відключилися сайти Quora Trello. Але навіть за повного знищення серверів, як це було під час пожежі в одному з європейських центрів обробки даних на початку 2021 року, тимчасове відключення понад 3 мільонів сайтів, зокрема й урядових, мало хто помітив.