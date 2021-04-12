У Китаї зʼявилася гаряча лінія для доносів на критиків Комуністичної партії

Пекельце

Death to Stock

Управління з питань кіберпростору Китаю запустило гарячу лінію для повідомлень про критиків Комуністичної партії.

Про це повідомляє The Guardian.

Відомство пояснило, що цією лінією можна повідомляти про інтернет-користувачів, які «спотворюють» історію партії, атакують її керівництво і політику, а також «зводять наклеп на національних героїв і заперечують перевагу передової соціалістичної культури» в інтернеті.

«Деякі особи з прихованими мотивами [...] поширюють в інтернеті історичні нігілістичні спотворення, зловмисно спотворюючи, очорняючи та заперечуючи історію партії», — повідомило управління.

Видання пояснює, що «історичний нігілізм» — це фраза, яка використовується в Китаї для опису сумнівів і скептицизму в оцінках дій і рішень Компартії Китаю в минулому.

Управління не уточнило, які покарання застосовуватимуть до тих, про кого будуть повідомляти на гарячу лінію. Водночас користувачі інтернету в Китаї вже стикаються з тюремним увʼязненням та іншими покараннями за публікацію контенту, що критикує керівництво, політику та історію партії.

Поправки до законодавства, ухвалені раніше цього року, передбачають, що людям, які «ображають, обмовляють або зазіхають на памʼять національних героїв Китаю», загрожує тюремне увʼязнення терміном до трьох років.

Китайські соціальні мережі, які не цензурують подібний контент, також стикаються із фінансовими санкціями та тимчасовим блокуванням відповідно до чинного китайського законодавства.