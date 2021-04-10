Ілон Маск опублікував у Twitter антивакцинаційну карикатуру на Білла Гейтса. А потім видалив

Пекельце

grrrgraphics.com

Друга найбагатша людина світу — голова компаній Tesla та SpaseX Ілон Маск опублікував у Twitter карикатуру на Білла Гейтса, на якій він демонструє «план» із сіяння страху, встановлення цензури, соціального дистанціювання, розгортання обов’язкового вакцинування і перезапуску mp3-плеєра своєї компанії Microsoft.

«Скоро ви відчуєте дивне бажання купити Zune… Це справді відбувається» — додав Маск, а потім видалив свій допис.

Як повідомляє Business Insider, оригінальна карикатура на засновника Microsoft належить американському художнику Бену Гаррісону, який дотримується конспірологічних переконань та підтримує Дональда Трампа.

Однак Маск дещо відредагував картинку. В оригіналі за соціальним дистанціюванням іде звинувачення Дональда Трампа, потім введення воєнного стану, і наостанок, під числом «666», обов’язкова вакцинація.

На своєму сайті Гаррісон у конспірологічному руслі пояснив, що Гейтс «готував» людство до неминучої пандемії і просував ГМО та «шкідливі вакцини». Художник також применшив небезпеки коронавірусу і заявив, що медіа свідомо маніпулюють статистикою захворюваності, щоб сіяти страх.

«Чому колишній комп’ютерний задрот і магнат так зацікавився вакцинацією та хворобами? Імовірно, тому що його статки перевищують $100 мільярдів, і він вважає, що володіє світом», — написав Гаррісон у тексті, що звинувачує Гейтса в планах зменшити кількість населення.

Маск обрізав авторство карикатури, посунув вакцинацію на місце Трампа і воєнного стану, і за ними додав плеєр Zune компанії Microsoft, що в 2006 році конкурував з iPod, а в 2011 році був знятий з виробництва.

Незрозуміло, що Маск хотів цим сказати, і чому видалив допис. Раніше він висловлював скепсис стосовно вакцинації та заявляв, що не буде робити щеплення від коронавірусу.

Раніше цього року карикатуриста Гаррісона забанили в Twitter. У його роботах простежується прихильність до праворадикальних теорій змов, зокрема до QAnon.