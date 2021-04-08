Водій екскаватора Суецького каналу поскаржився на меми. Загальна увага змусила його більше працювати

Пекельце

Водій екскаватора Суецького каналу, який брав участь в роботах зі звільнення 400-метрового контейнеровоза MV Ever Given, поскаржився на меми та жарти зі своєю участю. Загальна увага змусила його старанніше працювати.

Про це пише Insider, журналіст якого поспілкувався з водієм.

28-річний Абдулла Абдель-Гавад потрапив у кадр фотографа 25 березня під час розчищення ґрунту біля величезного судна. Це фото розійшлося на сотні мемів, в яких обігруються різні життєві ситуації з глобальними проблемами для вирішення яких обрані порівняно неадекватні інструменти.

Абдуллі меми смішними не здалися. За його словами, він відчував колосальний тиск, у тому числі з боку начальства. Крім цього був присутній страх — так близько від величезного судна на краю глиняного урвища працювати було важко. Двоє водіїв екскаваторів до Абдулли відмовилися працювати на ділянці.

«Якщо ви бачите розмір корабля і розмір екскаватора, це просто жах», — розповів він. Головне побоювання було в тому, що ківш міг дестабілізувати судно на мілині. Абдулла боявся падіння контейнерів або завалу на бік усього корабля.

Світова увага і жарти, за словами Абдулли, мотивували його старанніше працювати. Кілька змін підряд пройшли лише із тригодинною перервою на сон.

«Я дійсно був мотивований, тому що хотів, щоб світ після усього цього сказав: «Він зробив це [зняв з мілини судно]», — сказав Абдулла.

Деякі активісти на початку квітня писали про Абдуллу. Один з них розповів, що «людина з зарплатою $190 на місяць рятує світову торгівлю».