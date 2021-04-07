Житель Чехії здав поліції рожевий танк і артилерійську установку. У країні збройова амністія

Пекельце

Житель чеського регіону Градець-Кралове в рамках збройової амністії здав поліції рожевий радянський танк Т-34-85 і самохідну артилерійську установку SD-100, яку в 1950-х Чехословаччина виробляла за ліцензією як копію СУ-100.

Про це повідомляється у Twitter чеської поліції.

Техніку чоловік тримав у себе легально з 1990-х, але сумнівався, що вона досить небоєздатна згідно з новими вимогами. Він подумав, що гармати техніки можуть стріляти, і звернувся в поліцію.

Правоохоронці з військовими перевірили техніку і дійшли до висновку, що вона підпадає під категорію «заборонене озброєння». Справні бойові елементи техніки тепер повинні «деактивувати до правової норми».