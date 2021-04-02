Uber заплатить понад мільйон доларів сліпій клієнтці за те, що водії 14 разів відмовлялися везти її із собакою-поводирем

Пекельце

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Сервіс замовлення поїздок Uber заплатить $1,1 мільйона сліпій американці Лізі Ірвінг, оскільки водії 14 разів відмовлялися везти її через собаку-поводиря, ображали або висаджували не в тому місці. Незалежний арбітр постановив, що водії дискримінували жінку через її інвалідність.

Про це повідомляє BBC.

За словами Ірвінг, деякі водії лаялись на неї, коли бачили собаку, а один перервав поїздку та заявив, що жінка вже прибула на місце. Мешканка Сан-Франциско також повідомила, що кілька разів опинялась у складному становищі через відмову водіїв Uber, зокрема запізнилась на роботу та була звільнена.

Компанія зі свого боку апелювала до того, що водії, які відмовили позивачці, були не співробітниками, а підрядниками, тож Uber не може за них відповідати.

Представник Ірвінг зазначив, що вона неодноразово скаржилась компанії, але та не повідоміла водіїв про необхідність виконувати закон, за яким перевізники не можуть відмовляти людям із собаками-поводирями.

Uber не вперше стикається з судовими позовами з боку спільноти сліпих у США. У 2014 році Федерація сліпих подала до суду через правила компанії щодо собак-поводирів. Справу врегулювали через три роки — Uber погодилась переконати своїх водіїв у необхідності дотримуватися закону.

За словами Ірвінг, їй дуже шкода, що справа дійшла до суду, і була б щаслива, якби натомість водії просто поважали її права.