Пес Патрон став батьком і показав перші фото цуценят

Пекельце

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Пес Патрон повідомив, що вперше став батьком — у них з «дружиною» Ланою народилися, як видно на фото, семеро цуценят. Він став батьком невдовзі після «одруження» зі своєю обраницею.

Про це ідеться на його сторінці в Інстаграмі.

Патрон написав, що хоче стати для цуценят хорошим батьком. Також, судячи з допису, він поки розмірковує, чи справді після народження дітей відбулися ті зміни, про які всі говорять, адже йому хочеться постійно бути поруч із ними та перевіряти, чи всі поїли.

Думки коментаторів щодо цієї радісної події розділилися — більшість вітає батька, однак дехто згадав, що «весілля» було лише кілька днів тому. Коментатори звернули увагу на те, що про «весілля» пара повідомила тільки 2 листопада. А про дітей — вже 10 листопада.