Пес Патрон став батьком і показав перші фото цуценят

Пес Патрон повідомив, що вперше став батьком — у них з «дружиною» Ланою народилися, як видно на фото, семеро цуценят. Він став батьком невдовзі після «одруження» зі своєю обраницею.

Про це ідеться на його сторінці в Інстаграмі.

Патрон написав, що хоче стати для цуценят хорошим батьком. Також, судячи з допису, він поки розмірковує, чи справді після народження дітей відбулися ті зміни, про які всі говорять, адже йому хочеться постійно бути поруч із ними та перевіряти, чи всі поїли.

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Думки коментаторів щодо цієї радісної події розділилися — більшість вітає батька, однак дехто згадав, що «весілля» було лише кілька днів тому. Коментатори звернули увагу на те, що про «весілля» пара повідомила тільки 2 листопада. А про дітей — вже 10 листопада.