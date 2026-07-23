Маск заявив, що його ШІ зробить кращу версію «Одіссеї» Крістофера Нолана. Раніше він критикував фільм за його «історичну невідповідність»
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його ШІ Grok до кінця року згенерує кращу версію фільму «Одіссея» Крістофера Нолана, яка буде історично достовірною.
Про це він написав у Х.
Так Маск відреагував на допис одного з користувачів, який згенерував ШІ-відео одного з діалогів з «Одіссеї». Американський мільярдер додав, що його версія відповідатиме художньому стилю Гомера (автора давньогрецької поеми «Одіссея»).
Раніше Маск зробив репост ще одного допису, де користувач написав: «Кого хвилює, якого кольору Єлена Троянська» — одна з головних персонажок в «Одіссеї» (її грає кенійська акторка Лупіта Ніонго). Бізнесмен написав, що «мене найбільше дратує саме це лицемірство».
Раніше Маск підтримував трансфобні дописи про актора Елліота Пейджа, який у фільмі грає Сінона.
Заява Маска вже викликала дискусії. «Одіссея», написана майже 2 800 років тому, — це художній твір із міфічними персонажами: циклопом, шестиголовою Скіллою та чаклункою Кіркою, яка перетворює моряків на свиней. Через це слова Маска про «історичну точність» викликали іронічні коментарі.
Попри критику «Одіссея» вже зібрала майже $264 млн у світовому прокаті й може стати найкасовішим фільмом у карʼєрі Крістофера Нолана.
- Епічна драма Крістофера Нолана «Одіссея», яка вийшла в прокат 17 липня, заснована на давньогрецькій поемі Гомера про те, як герой повертається додому після Троянської війни. Головну роль у стрічці виконав Метт Деймон, а до зіркового акторського складу також увійшли Том Голланд, Зендея, Роберт Паттінсон і Шарліз Терон. Це перший повнометражний фільм в історії кінематографу, повністю знятий на камери IMAX. Задля досягнення максимальної реалістичності режисер відмовився від компʼютерної графіки на користь практичних ефектів, а зйомки проходили у відкритому океані та шести країнах світу.