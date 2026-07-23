Маск заявив, що його ШІ зробить кращу версію «Одіссеї» Крістофера Нолана. Раніше він критикував фільм за його «історичну невідповідність»

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його ШІ Grok до кінця року згенерує кращу версію фільму «Одіссея» Крістофера Нолана, яка буде історично достовірною.

Про це він написав у Х.

Так Маск відреагував на допис одного з користувачів, який згенерував ШІ-відео одного з діалогів з «Одіссеї». Американський мільярдер додав, що його версія відповідатиме художньому стилю Гомера (автора давньогрецької поеми «Одіссея»).

Раніше Маск зробив репост ще одного допису, де користувач написав: «Кого хвилює, якого кольору Єлена Троянська» — одна з головних персонажок в «Одіссеї» (її грає кенійська акторка Лупіта Ніонго). Бізнесмен написав, що «мене найбільше дратує саме це лицемірство».

Раніше Маск підтримував трансфобні дописи про актора Елліота Пейджа, який у фільмі грає Сінона.

Заява Маска вже викликала дискусії. «Одіссея», написана майже 2 800 років тому, — це художній твір із міфічними персонажами: циклопом, шестиголовою Скіллою та чаклункою Кіркою, яка перетворює моряків на свиней. Через це слова Маска про «історичну точність» викликали іронічні коментарі.

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Попри критику «Одіссея» вже зібрала майже $264 млн у світовому прокаті й може стати найкасовішим фільмом у карʼєрі Крістофера Нолана.