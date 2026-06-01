Тайванські фанати BTS моляться богу кохання, щоб потрапити на концерт гурту
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images
Тайванські фанати K-pop гурту BTS звертаються до даоського бога кохання і шлюбу Юе Лао в надії, що той допоможе їм отримати квитки на майбутні концерти гурту в південному тайванському місті Гаосюн.
Про це пише Reuters.
«Дуже складно дістати квитки на концерти BTS, тому всі кажуть, що молитва богу кохання — це найефективніше. Зрештою, це теж своєрідне «зведення пар», — сказала 26-річна фанатка Джессі Чуан.
На вихідних група фанатів K-pop, переважно прихильники BTS, розклала снеки у фіолетових упаковках (офіційний колір гурту BTS) разом із мерчем, схемами місць на концерті та списками бажань на вівтарі у храмі Бангка Луншань у Тайбеї.
Ця тенденція з’явилася в соцмережах кілька років тому. Тайванські фанати K-pop вірять, що Юе Лао використовує червону нитку долі, щоб зʼєднувати тих, кому призначено зустрітися — у цьому випадку фанатів із місцем на концерті.
«Якщо ти справді віриш у це, твоє бажання здійсниться», — сказала 22-річна студентка університету Є Юй-тін.
Востаннє BTS виступали повним складом у Тайвані у 2018 році.
- Південнокорейський гурт BTS заснували у 2013 році, у ньому сім учасників. За роки існування він став популярним у всьому світі й отримав статус корейського «культурного амбасадора». Зараз кліпи BTS набирають по мільярду переглядів, а гурт створює пісні у співпраці з популярними американськими та європейськими виконавцями на кшталт Coldplay і Halsey.
- У 2022 році гурт взяв паузу, оскільки його учасники проходили обовʼязкову військову службу. Вони демобілізувались влітку 2025 року. У березні 2026 року гурт офіційно повернувся і провів свій перший після перерви концерт.
- У квітні BTS почав довгоочікуваний світовий тур. Серед іншого, він дасть три концерти в тайванському місті Гаосюн — 19, 21 і 22 листопада.