Тайванські фанати BTS моляться богу кохання, щоб потрапити на концерт гурту

Тайванські фанати K-pop гурту BTS звертаються до даоського бога кохання і шлюбу Юе Лао в надії, що той допоможе їм отримати квитки на майбутні концерти гурту в південному тайванському місті Гаосюн.

Про це пише Reuters.

«Дуже складно дістати квитки на концерти BTS, тому всі кажуть, що молитва богу кохання — це найефективніше. Зрештою, це теж своєрідне «зведення пар», — сказала 26-річна фанатка Джессі Чуан.

На вихідних група фанатів K-pop, переважно прихильники BTS, розклала снеки у фіолетових упаковках (офіційний колір гурту BTS) разом із мерчем, схемами місць на концерті та списками бажань на вівтарі у храмі Бангка Луншань у Тайбеї.

Ця тенденція з’явилася в соцмережах кілька років тому. Тайванські фанати K-pop вірять, що Юе Лао використовує червону нитку долі, щоб зʼєднувати тих, кому призначено зустрітися — у цьому випадку фанатів із місцем на концерті.

«Якщо ти справді віриш у це, твоє бажання здійсниться», — сказала 22-річна студентка університету Є Юй-тін.

Востаннє BTS виступали повним складом у Тайвані у 2018 році.