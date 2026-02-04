Драко Малфой тепер кінь удачі в Китаї — все через гру слів у його імені

Пекельце

Персонаж із серії фільмів про Гаррі Поттера Драко Малфой перетворився на неофіційний талісман Китайського Нового року. Причина — гра слів у його імені китайською мовою.

Про це пише The Gurdian.

Ім’я Малфоя транслітерується як mǎ ěr fú. Перший ієрогліф mǎ означає «кінь», а останній fú перекладається як «щастя» або «благословення». Разом це читається як «кінська удача» — що символічно збігається з роком Коня.

Фанати та користувачі соцмереж одразу підхопили ідею: з’явились меми, фан-арт і наліпки з Малфоєм серед традиційних святкових прикрас. Онлайн-магазини почали продавати наклейки, магніти та інший декор із персонажем.

Декор з Малфоєм прикрашає офіси й торгові центри. Навіть Том Фелтон, актор, який зіграв Драко, поділився у соцмережах, що його персонаж став символом святкувань у Китаї.