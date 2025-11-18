Паста понад усе: в Австралії увʼязнений подав до суду через заборону їсти національну страву

Пекельце

Увʼязнений за вбивство австралієць подав до суду, вимагаючи повернути у вʼязниці право їсти пасту Vegemite.

54-річний Андре Маккечні хоче, щоб суд визнав, що заборона у вʼязницях на вживання австралійської пасти Vegemite порушує права людини. Заборона нібито порушує його право насолоджуватися австралійською культурою та не забезпечує належного харчування.

Vegemite заборонили у в’язницях штату ще у 2006 році. Причиною стало те, що запах пасти заважає роботі собак, які шукають контрабанду. Також увʼязнені використовують її для виготовлення алкоголю, адже паста містить дріжджі.

Водночас виробник Mondelez заявив, що дріжджів у Vegemite вже нема, тому продукт не може забродити і з нього неможливо зробити спирт. Справу про Vegemite розглянуть наступного року.

Ця паста — культовий австралійський продукт. За оцінками, понад 80% австралійських сімей зберігають у себе вдома банку такої пасти.

Маккечні відбуває покарання у в’язниці суворого режиму Порт-Філліп. У 1994 році він зарізав будівельного підприємця Отто Кюне. Раніше він вісім років перебував на волі під умовним звільненням, але сам попросив повернутись до тюрми, бо «система нашкодила більше, ніж допомогла».